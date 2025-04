Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag in Grün

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 44,71 EUR nach oben.

Um 11:46 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 44,71 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 44,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 128.579 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,80 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,83 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,24 EUR aus.

Am 06.02.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 5,48 Mrd. EUR gegenüber 5,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,48 EUR im Jahr 2025 aus.

