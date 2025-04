Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 45,76 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 45,76 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 45,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,19 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 144.611 Aktien.

Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 27,80 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,24 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent auf 5,48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,48 EUR fest.

