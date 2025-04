Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers büßt am Donnerstagnachmittag ein

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 45,58 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 45,58 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,47 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 214.446 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 22,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,21 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 10,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,24 EUR.

Am 06.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 präsentieren. Am 12.05.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,48 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr verloren