Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers schiebt sich am Mittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 51,88 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 51,88 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 145.879 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 11,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2024 auf bis zu 47,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 8,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,61 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,33 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

