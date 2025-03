Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 50,58 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 50,58 EUR ab. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 194.172 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 13,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,31 EUR am 31.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 6,47 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,61 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,33 Mrd. EUR – ein Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,48 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

