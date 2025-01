Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 54,54 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 54,54 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 55,12 EUR. Bei 54,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 272.697 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 6,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,31 EUR am 31.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,47 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 06.11.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,33 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,06 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 06.02.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind

Pluszeichen in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag

Gewinne in Frankfurt: TecDAX liegt am Dienstagmittag im Plus