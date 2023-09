Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag leichter

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 48,23 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 48,23 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 48,14 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 335.098 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,42 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,42 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,24 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 02.08.2023 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.201,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 08.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 2,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

