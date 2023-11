Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 52,04 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 52,04 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,14 EUR an. Mit einem Wert von 51,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 260.975 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 58,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,61 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.09.2023 Kursverluste bis auf 44,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 14,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,80 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 08.11.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.056,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.000,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 01.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

