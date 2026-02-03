DAX24.795 +0,1%Est505.999 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -1,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.486 +0,7%Euro1,1830 +0,1%Öl67,49 -0,5%Gold5.079 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Zalando ZAL111 Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Top News
UBS-Aktie dennoch tiefer: Großbank verdient mehr als erwartet - Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhung UBS-Aktie dennoch tiefer: Großbank verdient mehr als erwartet - Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhung
Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Infineon-Aktie Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Infineon-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Silber - Wie geht es nach dem größten drawdown weiter?

04.02.26 09:35 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Silberpreis
90,05 USD 4,68 USD 5,48%
News

HSBC Daily Trading

Wie geht es nach dem größten drawdown weiter?

Mit einem Kursabschlag von 27 % erlebte der Silberpreis am vergangenen Freitag den schwärzesten Handelstag unserer bis zu Beginn der 1980er-Jahre zurückreichenden Historie. Zuvor war das Edelmetall allerdings auch der absolute Momentumtrade. Solche charttechnischen Fahnenstangen enden oftmals mit einer „Abrisskante“. Letztlich ist die jüngste Entwicklung des Silberpreises auch ein Plädoyer für ein konsequentes Nachziehen von Stop Loss-Marken – konkret hatten wir zuletzt 102 USD bzw. 96 USD genannt. Heute wollen wir uns aber vor allem das Ausmaß der Korrektur näher anschauen. Eine hohe Bedeutung messen wir regelmäßig dem Jahresschlusskurs bei. Beim Silberpreis lag dieser bei 71,26 USD. Im Zusammenspiel mit dem Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 75,83 USD), dem 50%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit Herbst 2023 (71,23 USD) sowie dem unteren Bollinger Band (akt. bei 69,25 USD) entsteht auf diesem Niveau eine markante, strategische Rückzugszone. Nach einem solchen Momentumcrash geht der entsprechende Basiswert selten unmittelbar zur Tagesordnung über, zumal diverse Langfristindikatoren unverändert heißgelaufen sind. Deshalb müssen Anlegerinnen und Anleger in den nächsten Tagen weiter mit einer erhöhten Volatilität rechnen.

Silber (Monthly)

Chart Silber
Quelle: LSEG, tradingview² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Chart Silber
Quelle: LSEG, tradingview²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Ausgewählte Hebelprodukte

TypKOHebelBid / AskWKN
90,07
Short99,054,22
7,82
/
8,00
HM2366
Short85,0015,78
0,45
/
0,47
HM23FD
Long74,0011,91
1,37
/
1,39
HM23FC
Long72,009,25
15,30
/
15,48
HM23EZ
HSBC Newsletter
Den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen erhalten Sie hier: HM2366, HM23FD, HM23FC, HM23EZ, die Basisinformationsblätter hier.. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise** zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.
Wer­bung