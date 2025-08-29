Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Montagmittag zu

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 35,82 EUR.

Um 11:41 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 35,82 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,90 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 35,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.556 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 109,24 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 329,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 351,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,698 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

