Siltronic Aktie News: Siltronic verbilligt sich am Mittwochvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 52,95 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 52,95 EUR ab. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,05 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.055 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,85 EUR erreichte der Titel am 09.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 26,25 Prozent zulegen. Bei 31,70 EUR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 40,13 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,100 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 329,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,32 Prozent verringert.

Die Siltronic-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Aktie aus.

