Siltronic Aktie News: Siltronic fällt am Dienstagmittag

07.10.25 12:06 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic fällt am Dienstagmittag

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 56,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
58,35 EUR 0,15 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 56,50 EUR. Bei 56,15 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 58,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 97.148 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,47 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 43,89 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 329,10 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 351,30 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

