Siltronic im Blick

Siltronic Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Siltronic

07.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 6,4 Prozent auf 54,70 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
53,50 EUR -4,70 EUR -8,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:49 Uhr um 6,4 Prozent auf 54,70 EUR nach. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 53,60 EUR. Bei 58,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 190.799 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,50 EUR an. 23,40 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,05 Prozent.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 351,30 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

