Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 53,40 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Siltronic-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 53,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 53,95 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 52,05 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,60 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 24.972 Aktien.

Am 09.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 66,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 20,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 EUR an.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 351,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Siltronic dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,698 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

