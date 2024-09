Siltronic Aktie News: Siltronic macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 3,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 70,75 EUR zu. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 70,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.707 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 68,15 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,640 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,00 EUR an.

Siltronic gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 403,70 Mio. EUR umgesetzt.

Am 24.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,725 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwacher Handel: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

TecDAX aktuell: TecDAX beginnt Handel in der Verlustzone

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verliert zum Handelsstart