Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Dienstagmittag fester

Die Aktie von Siltronic zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 76,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 76,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 76,35 EUR. Bei 76,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 5.559 Stück.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,65 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,647 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,20 EUR aus.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 EUR, nach 2,20 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 343,50 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 404,40 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,263 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

