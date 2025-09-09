Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagvormittag auf Höhenflug

Notierung im Blick

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 7,3 Prozent auf 34,32 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 7,3 Prozent auf 34,32 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,40 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.797 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 106,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Bei einem Wert von 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 7,63 Prozent wieder erreichen.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,100 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Siltronic die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,698 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

