So entwickelt sich Siltronic

Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Montagvormittag ins Plus

15.09.25 09:29 Uhr
Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Montagvormittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 34,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
34,58 EUR 1,18 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 34,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 35,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,80 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.641 Stück gehandelt.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 103,05 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 31,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,100 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 329,10 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,698 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie zieht kräftig an dank KI-Rückenwind

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siltronic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Siltronic: Partnerschaft mit cosine innovations

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
