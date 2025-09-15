Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Siltronic im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 10,6 Prozent auf 40,02 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 10,6 Prozent auf 40,02 EUR zu. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 40,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 194.939 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Gewinne von 76,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,70 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,79 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie zieht kräftig an dank KI-Rückenwind

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siltronic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Siltronic: Partnerschaft mit cosine innovations