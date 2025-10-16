DAX24.214 +0,1%Est505.626 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Aktie im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic büßt am Donnerstagmittag ein

16.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 54,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
54,70 EUR -0,20 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie musste um 11:40 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 54,80 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,45 EUR ab. Bei 54,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 6.778 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 25.10.2024 markierte das Papier bei 63,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 15,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 42,15 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,100 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 46,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,690 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
04.02.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2025Siltronic KaufenDZ BANK
20.01.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

