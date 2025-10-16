Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag fester

So bewegt sich Siltronic

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 55,35 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 55,35 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 55,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 54,90 EUR. Zuletzt wechselten 1.881 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 63,55 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 14,81 Prozent zulegen. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 74,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 351,30 Mio. EUR umgesetzt.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -2,690 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siltronic von vor einem Jahr angefallen

Siltronic: Technik versus Zolldrohungen

Erste Schätzungen: Siltronic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal