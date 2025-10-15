Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag nahe Vortagesniveau

Siltronic im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 55,00 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 55,00 EUR bewegte sich die Siltronic-Aktie um 11:46 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 56,50 EUR aus. Bei 54,90 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 55,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.195 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 63,55 EUR markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 13,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 42,36 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Siltronic veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,690 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

