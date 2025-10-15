Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 56,15 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 56,15 EUR zu. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 56,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 55,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.771 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 329,10 Mio. EUR, gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,32 Prozent präsentiert.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,690 EUR je Aktie ausweisen dürften.

