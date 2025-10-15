Siltronic Aktie News: Siltronic gibt am Mittwochnachmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 54,55 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 54,55 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 54,50 EUR ein. Mit einem Wert von 55,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 31.344 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 63,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 16,50 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 41,89 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 329,10 Mio. EUR, gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,32 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 28.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,690 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

