Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 66,75 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 66,75 EUR nach oben. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 67,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 66,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.746 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 40,82 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2024 bei 65,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 1,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,628 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,00 EUR.

Am 25.07.2024 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 1,83 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 351,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,98 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 vorlegen. Am 28.10.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,872 EUR je Siltronic-Aktie.

