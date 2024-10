Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Siltronic

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 60,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:47 Uhr die Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 60,20 EUR. Bei 61,10 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 59,95 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 60,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 13.156 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 56,15 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 59,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Mit einem Kursverlust von 0,75 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,622 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 25.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 351,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,846 EUR je Siltronic-Aktie.

