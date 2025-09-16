Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag stark gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 11,2 Prozent auf 44,98 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 11,2 Prozent auf 44,98 EUR. Bei 44,98 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 109.572 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 70,50 EUR markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 41,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 EUR an.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR im Vergleich zu 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siltronic.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,698 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

