Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagmittag fester

Die Aktie von Siltronic zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 71,65 EUR zu.

Um 11:44 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 71,65 EUR nach oben. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 71,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,30 EUR. Zuletzt wechselten 4.098 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,19 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 4,40 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,644 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,20 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 02.05.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 2,20 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,06 Prozent auf 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 404,40 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Am 29.07.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,263 EUR je Aktie belaufen.

