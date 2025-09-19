Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Montagmittag nordwärts

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 42,40 EUR.

Um 11:44 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 42,40 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 42,50 EUR. Bei 42,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 22.770 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 70,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Bei 31,70 EUR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,24 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 329,10 Mio. EUR, gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,32 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Siltronic die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie stehen.

