Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Mittag zu

Die Aktie von Siltronic zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 45,04 EUR zu.

Um 11:47 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 45,04 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,04 EUR zu. Bei 43,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.188 Siltronic-Aktien.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,53 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,70 EUR am 11.09.2025. Mit einem Kursverlust von 29,62 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,10 Mio. EUR – eine Minderung von 6,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 351,30 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

