DAX23.616 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1800 ±0,0%Öl66,87 +0,5%Gold3.786 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Cassava Sciences: Insiderkäufe durch den CEO summieren sich auf 534.743 USD Cassava Sciences: Insiderkäufe durch den CEO summieren sich auf 534.743 USD
BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Blick auf Siltronic-Kurs

Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Mittag zu

23.09.25 12:05 Uhr
Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Mittag zu

Die Aktie von Siltronic zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 45,04 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
43,52 EUR 0,26 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 45,04 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,04 EUR zu. Bei 43,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.188 Siltronic-Aktien.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,53 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,70 EUR am 11.09.2025. Mit einem Kursverlust von 29,62 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,10 Mio. EUR – eine Minderung von 6,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 351,30 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic: Ende der Leidenszeit?

Siltronic-Aktien ziehen kräftig an - Chipwerte auf Erholungskurs

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
04.02.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2025Siltronic KaufenDZ BANK
20.01.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen