Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Siltronic

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 74,65 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 74,65 EUR. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 73,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 75,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 21.523 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 25,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 68,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,771 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 25.07.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 2,20 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 351,30 Mio. EUR im Vergleich zu 404,40 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,347 EUR je Siltronic-Aktie.

