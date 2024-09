Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag gesucht

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 69,05 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 69,05 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 69,45 EUR. Mit einem Wert von 69,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.379 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,13 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 65,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2024). Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 5,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,628 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 25.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 351,30 Mio. EUR, gegenüber 403,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,98 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,873 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

