Sitzung zum Haushalt beginnt mit mehrstündiger Verzögerung

13.11.25 14:33 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Im Bundestag hat die entscheidende Ausschusssitzung zum Haushalt 2026 mit mehrstündiger Verspätung begonnen. Union und SPD hatten Vorlagen mit letzten Änderungen verspätet bei den anderen Fraktionen eingereicht. Da diese jedoch Zeit zur Prüfung verlangten, konnte die Sitzung erst am Nachmittag eröffnet werden.

In der sogenannten Bereinigungssitzung legt der Haushaltsausschuss letzte Hand an den Etat der Ministerien für das kommende Jahr. Sie dauert oft bis spät in die Nacht oder sogar bis zum nächsten Morgen, mehrere Minister müssen vorsprechen. Der Bundestag soll dann in der Sitzungswoche vom 25. bis 28. November endgültig über den Haushalt abstimmen./tam/DP/mis