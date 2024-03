SIX-Handel: SLI verbucht zum Start Gewinne

Index im Blick

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch am dritten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:11 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,09 Prozent auf 1.916,31 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,171 Prozent auf 1.917,94 Punkte an der Kurstafel, nach 1.914,66 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1.918,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1.915,95 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 0,289 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 27.02.2024, bei 1.860,90 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 27.12.2023, bei 1.775,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, wies der SLI einen Stand von 1.699,96 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,66 Prozent. Bei 1.936,63 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 1,97 Prozent auf 145,10 CHF), Nestlé (+ 0,80 Prozent auf 96,24 CHF), Alcon (+ 0,62 Prozent auf 75,20 CHF), Novartis (+ 0,52 Prozent auf 86,60 CHF) und Swiss Re (+ 0,47 Prozent auf 116,65 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-1,09 Prozent auf 245,80 CHF), VAT (-0,97 Prozent auf 468,20 CHF), Partners Group (-0,70 Prozent auf 1.277,50 CHF), Temenos (-0,57 Prozent auf 65,92 CHF) und Geberit (-0,56 Prozent auf 530,20 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 224.033 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 253,037 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,31 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

