SMI aktuell: Börsianer lassen SMI schlussendlich steigen

Der SMI verzeichnete am Dienstagabend Kursgewinne.

Zum Handelsschluss tendierte der SMI im SIX-Handel 0,53 Prozent fester bei 12.694,16 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,488 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,015 Prozent auf 12.629,76 Punkte an der Kurstafel, nach 12.627,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12.707,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12.629,45 Punkten erreichte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der SMI einen Stand von 11.791,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.11.2024, stand der SMI noch bei 11.902,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, betrug der SMI-Kurs 11.091,58 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 9,21 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12.708,45 Punkten. Bei 11.570,13 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 2,80 Prozent auf 209,50 CHF), Richemont (+ 1,76 Prozent auf 179,00 CHF), Novartis (+ 1,13 Prozent auf 98,04 CHF), Nestlé (+ 1,09 Prozent auf 78,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,04 Prozent auf 50,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Roche (-0,83 Prozent auf 288,20 CHF), Swiss Re (-0,21 Prozent auf 141,70 CHF), UBS (-0,03 Prozent auf 30,30 CHF), Givaudan (+ 0,03 Prozent auf 3.829,00 CHF) und Partners Group (+ 0,18 Prozent auf 1.409,00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3.847.554 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 244,674 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,33 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

