Snap Aktie News: Snap am Mittag auf grünem Terrain

Die Snap-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 10,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 10,37 EUR. Bei 10,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 764 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 49,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,44 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,50 EUR. Mit Abgaben von 36,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,00 USD.

Snap ließ sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.128,48 USD gegenüber 1.067,47 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2023 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2022 einen Verlust in Höhe von -0,806 USD je Aktie ausweisen dürften.

