Snap Aktie News: Snap am Mittwochabend in Rot

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 7,27 USD ab.

Um 20:06 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 7,27 USD ab. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 7,20 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,38 USD. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 4.241.952 Aktien.

Am 11.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 45,29 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 02.09.2025 Kursverluste bis auf 6,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 4,89 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Snap-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Am 05.08.2025 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,15 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,413 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

