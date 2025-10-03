Snap Aktie News: Snap zieht am Nachmittag an

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,2 Prozent auf 8,57 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,2 Prozent auf 8,57 USD. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,57 USD. Bei 8,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.820.568 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Gewinne von 55,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 6,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,32 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Snap gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,15 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,34 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Snap wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,412 USD einfahren.

