Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Snap im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 7,94 USD. Bei 7,94 USD erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,76 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 989.166 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 13,28 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). 67,25 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,91 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 12,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Am 05.08.2025 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,412 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

