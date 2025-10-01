Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Abend fester
Die Aktie von Snap zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 7,76 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 7,76 USD. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 7,86 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,55 USD. Bisher wurden via New York 5.256.970 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 13,28 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 71,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (6,91 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 12,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 05.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,15 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1,24 Mrd. USD umgesetzt.
Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,412 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Snap-Aktie
Aktien von Alphabet, Snap & Meta im Visier: US-Behörde startet Untersuchung von Chatbots
Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet
Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen