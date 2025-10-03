Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Abend gestärkt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Snap. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 8,42 USD.
Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 8,42 USD. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 8,71 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 8.208.323 Snap-Aktien umgesetzt.
Bei 13,28 USD erreichte der Titel am 11.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Bei einem Wert von 6,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Mit einem Kursverlust von 17,88 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.
Am 05.08.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,75 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,412 USD ausweisen wird.
Aktien von Alphabet, Snap & Meta im Visier: US-Behörde startet Untersuchung von Chatbots
Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet
