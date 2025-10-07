Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 8,34 USD ab.

Die Snap-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 8,34 USD abwärts. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 8,33 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 8,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 831.476 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei 13,28 USD markierte der Titel am 11.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 59,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 6,91 USD fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Snap ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,34 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,414 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

