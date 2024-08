Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag mit Kursplus

Kurs der Snap

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 8,98 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 8,98 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 9,03 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 8,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 533.712 Stück.

Am 19.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 99,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 8,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 01.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,24 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1,07 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,522 USD je Aktie aus.

