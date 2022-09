Snap Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Snap

Der Snap-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 12,40 EUR. Bei 12,40 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.864 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,18 EUR erreichte der Titel am 28.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 82,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.08.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,88 EUR ab. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 39,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 80,00 USD.

Am 21.07.2022 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,11 Prozent auf 1.110,91 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 982,11 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Snap am 25.10.2022 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,811 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

