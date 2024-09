Snap Aktie News: Snap am Nachmittag freundlich

Kurs der Snap

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 8,63 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 8,63 USD zu. Bei 8,76 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,70 USD. Bisher wurden via New York 419.360 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2023 auf bis zu 17,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 107,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2023 auf bis zu 8,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Snap ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,24 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 22.10.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,522 USD einfahren.



