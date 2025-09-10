Snap Aktie News: Anleger greifen bei Snap am Donnerstagabend zu
Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 7,34 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 7,34 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 7,34 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,08 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.013.692 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 13,28 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). 81,05 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,91 USD. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Abschläge von 5,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,34 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Snap-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.
2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,413 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Snap-Aktie
Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet
Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse
Erste Schätzungen: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen