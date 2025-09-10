Snap Aktie News: Anleger greifen bei Snap am Donnerstagabend zu

Blick auf Snap-Kurs

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 7,34 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 7,34 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 7,34 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,08 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.013.692 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 13,28 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). 81,05 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,91 USD. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Abschläge von 5,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,34 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Snap-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,413 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal