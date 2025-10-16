Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 7,98 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 7,98 USD. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,03 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 704.217 Snap-Aktien.

Am 11.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,91 USD. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 15,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 05.08.2025. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,414 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

