Snap Aktie News: Snap am Abend leichter
Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 7,70 USD.
Werte in diesem Artikel
Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 7,70 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 7,69 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,90 USD. Zuletzt wechselten via New York 3.683.478 Snap-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. 72,47 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,91 USD. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,26 Prozent.
Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.
Am 05.08.2025 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Mrd. USD – ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 05.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Snap möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,414 USD je Snap-Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
