Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe
Stellantis-Aktie: Stellantis sucht nach neuem Modell für Werk in Ontario
Aktie im Blick

Snap Aktie News: Snap am Abend leichter

16.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 7,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,61 EUR -0,28 EUR -4,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 7,70 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 7,69 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,90 USD. Zuletzt wechselten via New York 3.683.478 Snap-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. 72,47 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,91 USD. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,26 Prozent.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Am 05.08.2025 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Mrd. USD – ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 05.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Snap möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,414 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Apple, Snap, Google und Co.: EU ermittelt gegen US-Plattformen

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher

In eigener Sache

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen