Snap Aktie News: Snap schießt am Mittwochabend hoch
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Snap. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 5,4 Prozent auf 8,16 USD zu.
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 5,4 Prozent auf 8,16 USD zu. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 8,25 USD. Bei 7,81 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.639.053 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 13,28 USD erreichte der Titel am 11.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 38,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 15,27 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.
Am 05.08.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,15 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1,24 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,413 USD je Aktie in den Snap-Büchern.
Aktien von Alphabet, Snap & Meta im Visier: US-Behörde startet Untersuchung von Chatbots
Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
