Snap Aktie News: Snap schießt am Mittwochabend hoch

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Snap. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 5,4 Prozent auf 8,16 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 5,4 Prozent auf 8,16 USD zu. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 8,25 USD. Bei 7,81 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.639.053 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,28 USD erreichte der Titel am 11.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 38,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 15,27 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Am 05.08.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,15 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1,24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,413 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

