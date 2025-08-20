Snap Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Snap

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 7,08 USD.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 7,08 USD. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 7,05 USD. Bei 7,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 428.175 Snap-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,28 USD. Dieser Kurs wurde am 11.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 87,57 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,99 USD ab. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 1,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 05.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,15 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Mrd. USD – ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,416 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

