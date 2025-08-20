DAX24.284 ±0,0%ESt505.459 -0,3%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.862 -0,2%Nas21.149 -0,1%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1618 -0,3%Öl67,24 +0,3%Gold3.344 -0,1%
Notierung im Blick

Snap Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Snap

21.08.25 16:11 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 7,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,16 EUR 0,06 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 7,08 USD. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 7,05 USD. Bei 7,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 428.175 Snap-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,28 USD. Dieser Kurs wurde am 11.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 87,57 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,99 USD ab. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 1,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 05.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,15 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Mrd. USD – ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,416 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

In eigener Sache

Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Astrid Stawiarz/Getty Images

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

